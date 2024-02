Constelliumv Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Constellium wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,64 Punkten, was bedeutet, dass die Constellium-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 43,06, dass Constellium weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält somit auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Constellium also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Constellium derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 17,42 USD, während der Kurs der Aktie bei 19,13 USD liegt, was einer Abweichung von +9,82 Prozent entspricht. Auch basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 18,88 USD, was einer Abweichung von +1,32 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie also als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Die Aktie erhält daher für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Somit wird Constellium hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Constellium vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 19,13 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 18,14 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 22,6 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".