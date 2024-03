Constelliumv Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Constellium wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Constellium-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,81 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,82 USD weicht um +11,29 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 19,06 USD, was einer Abweichung von +3,99 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik eine insgesamt gute Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Constellium ist insgesamt eher neutral, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer guten Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Constellium überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Constellium weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Constellium-Wertpapier ein gutes Rating in diesem Abschnitt.