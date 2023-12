Constelliumv Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Technische Analyse der Aktie von Constellium zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 19,74 USD liegt, was einer Abweichung von +19,49 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 17,2 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +14,77 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Constellium somit ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung ist ebenfalls positiv, wie sich aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergibt. In den letzten Tagen überwog die positive Einstellung der Marktteilnehmer, mit sieben positiven und einem negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher erhält Constellium auch in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Constellium kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, während sie auf längere Sicht als neutral betrachtet wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Aspekt der Analyse.

Die Einschätzungen der Analysten über die Aktie von Constellium sind ebenfalls positiv. Von 18 Analysten wurden 4 Bewertungen als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 21,5 USD, was einer positiven Erwartung von 8,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält Constellium daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".