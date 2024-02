Die Constellation Software-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Anleger: Die Anleger-Stimmung für Constellation Software -Canada wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, nachdem wir die verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, ausgewertet haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse. Constellation Software -Canada weist einen Wert von 87,79 auf, was deutlich über dem Branchenmittel in der "Software"-Branche liegt und daher als überbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV beträgt 49,21, was einem Abstand von 78 Prozent entspricht. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Constellation Software -Canada auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Constellation Software -Canada bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Dividende: Die Dividendenrendite von Constellation Software -Canada liegt derzeit bei 0,16 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 21,92 % in der "Software"-Branche. Mit einer Differenz von lediglich 21,75 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.