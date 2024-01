Constellation Software-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Constellation Software -Canada hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 56,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 8,51 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Constellation Software -Canada eine Outperformance von +47,61 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen eine mittlere Rendite von 9 Prozent im letzten Jahr um 47,12 Prozent übertreffen. Dadurch erhält Constellation Software -Canada in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2788,97 CAD für die Constellation Software -Canada-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3285,27 CAD, was einer Abweichung von +17,8 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen von +17,8 Prozent bzw. +6,27 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende weist Constellation Software -Canada eine Dividendenrendite von 0,19 Prozent auf, was 17,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenrendite wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 87,1, was 137 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 36 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält Constellation Software -Canada in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.