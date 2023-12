Constellation Software Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Dividendenrendite ist ein wichtiges Maß für Anleger, da sie das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs angibt. Für Constellation Software -Canada beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,19 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,38 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Ein weiteres Signal, das von Anlegern beachtet wird, ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI für Constellation Software -Canada liegt bei 58,7 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Dies gilt auch für den RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert und einen Wert von 42,67 aufweist.

Die Anleger-Stimmung für Constellation Software -Canada in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Constellation Software -Canada ist ebenfalls positiv, mit 4 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und keiner "Schlecht"-Bewertung. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien der letzten Monate. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3316,67 CAD, was einer prognostizierten Performance von 2,13 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Aktie von unserer Redaktion daher eine positive Bewertung basierend auf der Dividendenpolitik, dem RSI, der Anleger-Stimmung und den Analysteneinschätzungen.