Constellation Software Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Constellation Software -Canada zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Constellation Software -Canada daher als neutral bewertet.

Die Einschätzungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten ergeben 4 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 3275 CAD. Dies entspricht einer neutralen Empfehlung, da der aktuelle Schlusskurs bei 3257,86 CAD liegt, was einem Anstieg um 0,53 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Constellation Software -Canada daher eine positive Empfehlung von Analysten.

In puncto Fundamentaldaten weist das KGV aktuell einen Wert von 83,06 auf, was 118 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 54, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 35,95, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Aktie von Constellation Software -Canada basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Constellation Software -Canada, wobei die Einschätzungen von Analysten positiv sind, die Fundamentaldaten jedoch auf eine Überbewertung hindeuten. Daher sollten Anleger diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.