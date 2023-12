Constellation Resources Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics AG":

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit präzisen und frühzeitigen Analysen erkennen. Die Stimmungslage für Constellation hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Constellation in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Constellation unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Constellation-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,115 AUD) weicht somit um -11,54 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,11 AUD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,55 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Rating für die Constellation-Aktie. Unterm Strich erhält die Constellation-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Constellation-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI überverkauft (Wert: 25), weshalb die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Constellation somit ein "Gut"-Rating.

