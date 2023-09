Constellation Energy: Kursziel von 96,54 EUR - Analysten sehen Aufwärtspotenzial

Constellation Energy ist ein Unternehmen, dessen Aktie derzeit nach Ansicht vieler Experten unterbewertet ist. Der wahre Wert liegt bei einem Kursziel von 96,54 EUR und somit um -5,86% über dem aktuellen Kurs. Am 11. September konnte die Aktie einen positiven Trend verzeichnen (+1,23%) und lieferte damit den fünften Gewinntag in Folge mit einem Gesamtwachstum von +3,71%. Diese Entwicklung überrascht zwar einige Analysten, aber die Stimmung am Markt bleibt insgesamt optimistisch.

• Constellation Energy erhält ein Guru-Rating von 4.17

• Der Anteil der Kaufempfehlungen beträgt +66.67%

• Viele Bankanalysten teilen eine mittelfristige positive Einschätzung

Insgesamt gibt es sechs Bankanalysten mit einer starken Kaufempfehlung für Constellation Energy; zwei weitere empfehlen ebenfalls zum Kauf und vier befinden sich im neutralen...