Constellation Energy: Kursziel um -2,20% unter dem aktuellen Kurs

Die Aktie von Constellation Energy hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,98% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag die Performance bei -0,23%. Doch was sagen Bankanalysten dazu?

Das mittelfristige Kursziel für Constellation Energy liegt bei 95,78 EUR und somit um -2,20% unter dem derzeitigen Wert. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung: Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere sie optimistisch sehen aber mit “Kauf” bewerten, halten sich vier Experten eher neutral.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating unverändert hoch mit einer Bewertung von 4,17. Trotz des negativen Trends der letzten Woche gibt es noch immer einen Anteil von +66,67% an Analystenstimmen, die positiv gestimmt sind.