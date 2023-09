Constellation Energy: Kursziel erreicht - Ist das Ende der Fahnenstange bereits erreicht?

Die Aktie von Constellation Energy hat in den letzten Tagen an Wert gewonnen. Gestern stieg sie um weitere +0,09%, was die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche auf +1,26% bringt. Trotzdem gibt es Meinungen unter Analysten, dass die Aktie noch immer nicht richtig bewertet wird.

• Am 08.09.2023 stieg die Aktion um +0,09%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 96,54 EUR

• Sechs Experten sehen aktuell eine Kaufempfehlung

Das durchschnittliche Kursziel für Constellation Energy wurde von Bankanalysten auf 96,54 EUR festgelegt – ein Potential von -4,69%. Allerdings teilen nicht alle diese Einschätzung nach einem positiven Trend im jüngsten Verlauf.

Während sechs Analysten ein starkes Kaufsignal aussprechen und zwei weitere optimistisch sind aber keine Euphorie empfinden (beide vergeben eine “Kauf”-Bewertung), bleiben vier...