Constellation Energy: Kursziel auf 91,34 EUR angehoben

Die Aktie von Constellation Energy hat nach Ansicht von Bankanalysten aktuell ein mittelfristiges Kursziel bei 91,34 EUR. Ein Plus von +11,63% gegenüber dem aktuellen Wert. Die gestrige Kursentwicklung betrug -0,03%, während die letzte Woche mit einem positiven Trend um +4,55% endete.

• Constellation Energy: Gestern mit -0,03%

• Das Kurspotenzial beträgt +11,63%

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +75%

Von den insgesamt 12 Analysten empfehlen derzeit neun einen Kauf oder starken Kauf der Aktie. Zwei bewerten sie als neutral und drei halten sie weiterhin. Das Guru-Rating für das Unternehmen wird nun mit 4,33 bewertet.

Mit einer so großen Zahl an optimistischen Analysten scheint es eine kluge Entscheidung zu sein in Erwägung zu ziehen in diese Aktie zu investieren.