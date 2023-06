Constellation Energy: Kursziel bei 90,77 EUR

Die Aktie von Constellation Energy hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag einen Anstieg um +5,78% verzeichnet. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und setzen das mittelfristige Kursziel bei 90,77 EUR an.

• Constellation Energy: +5,78% am 01.06.2023

• Kurspotenzial von +9,91%

• Guru-Rating jetzt bei 4,33

Die Bankanalysten sehen ein mögliches Kurspotenzial von +9,91%, wenn das mittelfristige Ziel erreicht wird. Sieben Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und zwei Experten geben ebenfalls eine Kaufempfehlung ab. Drei weitere bewerten sie mit “halten”. Insgesamt zeigt sich also eine optimistische Stimmung im Markt.

Das Guru-Rating für Constellation Energy liegt nun bei 4,33 nach zuvor ebenfalls schon 4,33.

Hinweis: Diese...