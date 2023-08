Constellation Energy: Kursziel bei 89,86 EUR – Kaufempfehlungen überwiegen

Die Aktie von Constellation Energy hat nach Ansicht der Analysten aktuell noch ein Aufwärtspotenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,86 EUR und damit um -6,76% über dem aktuellen Kurs.

• Am 18.08.2023 verzeichnete die Aktie eine Entwicklung von -0,05%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 4,33

• Von insgesamt 12 Analysten empfehlen 9 den Kauf der Aktie

In den letzten fünf Handelstagen gab es einen Rückgang um -2,08%, was auf eine negative Grundstimmung am Markt hindeutet. Dennoch sind sich die Bankanalysten einig: Die Constellation Energy-Aktie hat Potenzial.

7 Analysten sehen sie als starken Kauf an und weitere zwei geben eine Kaufempfehlung ab. Nur drei Experten bewerten das Unternehmen neutral mit einem Halten-Rating.

Das positive Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung zusätzlich und hebt es auf...