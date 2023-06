Constellation Energy: Kursziel bei 89,47 EUR

Die Aktie von Constellation Energy wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,47 EUR und bietet den Investoren ein Potenzial von +6,20%.

• Am 20.06.2023 beträgt die Rendite -0,97%

• Guru-Rating jetzt bei 4,33 nach zuvor ebenfalls 4,33

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt aktuell bei +75%

Insgesamt sieben Experten empfehlen einen Kauf der Aktie und zwei weitere sind optimistisch gestimmt. Drei Analysten sehen eine neutrale Positionierung als angemessen. Die vergangene Handelswoche bescherte dem Unternehmen eine negative Rendite in Höhe von -2,40%, was möglicherweise mit einer pessimistischen Stimmungslage am Markt zusammenhängt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich das Kurspotenzial des Unternehmens tatsächlich realisieren wird oder ob die jüngste Entwicklung anhalten...