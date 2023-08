Constellation Energy: Kursziel bei 88,64 EUR - Analystenstimmen

Die Aktie von Constellation Energy wird nach Ansicht der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 88,64 EUR mit einer möglichen Rendite von +1,08% für Investoren.

• Am 31.07.2023 stieg die Aktie um +0,95%

• Guru-Rating beträgt nun 4,33

• Optimistisch sind insgesamt +75% der Analysten

Gestern konnte die Aktie von Constellation Energy am Finanzmarkt ein Plus von +0,95% verzeichnen und schloss die vergangene Handelswoche mit einem Gesamtminus von -0,89%. Die Stimmung am Markt bleibt neutral.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 88,64 EUR und würde damit eine potentielle Rendite von +1,08% für Anleger bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des neutralen Trends in den letzten Tagen.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie...