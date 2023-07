Constellation Energy: Kurspotenzial um +3,53% – Aktie laut Analysten unterbewertet

Die Aktie von Constellation Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung hingelegt und am gestrigen Tag weitere +0,81% dazu gewonnen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie trotzdem noch nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 88,67 EUR, was einem Potenzial von +3,53% entspricht.

• Am 11.07.2023 stieg der Kurs von Constellation Energy um +0,81%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 88,67 EUR

• Laut Analyse haben Investoren ein Potenzial auf einen Gewinn von bis zu +3,53%

Die Einschätzungen der Analysten sind dabei allerdings unterschiedlich: Während sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei Analysten optimistisch bleiben und zum Kauf raten, sehen drei Experten nur eine neutrale Bewertung (“halten”). Insgesamt überwiegen...