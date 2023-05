Constellation Energy: Experten prognostizieren Kurspotenzial von +22,05% - Zielkurs bei 89,27 EUR

Die Aktie des Energieunternehmens Constellation Energy hat gestern an der Börse ein Plus von +0,92% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich eine positive Bilanz von insgesamt +1,81%. Dies lässt darauf schließen, dass die Marktstimmung aktuell relativ optimistisch ist.

Mehrere Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Constellation Energy momentan unterbewertet ist und setzen ihr mittelfristiges Kursziel bei 89,27 EUR an. Wenn diese Prognose zutrifft, würde dies ein Potenzial in Höhe von +22,05% für Investoren bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen sieben Analysten einen Kauf der Aktien von Constellation Energy und zwei weitere bewerten sie ebenfalls als kaufenswert. Drei weitere Experten haben sich neutral...