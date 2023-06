Constellation Energy: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel von 91,34 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Constellation Energy leicht an Wert und ging mit einem Minus von -1,51% aus dem Handel. Trotzdem konnte das Unternehmen in den letzten fünf Tagen ein Plus von +4,40% verzeichnen. Doch was sagen die Experten der Bankhäuser dazu?

Die durchschnittliche Meinung der Analysten lautet aktuell, dass das mittelfristige Kursziel bei 91,34 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, würde dies für Investoren ein Kurspotenzial von +11,59% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der letzten Zeit.

Aktuell empfehlen 7 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere zwei betrachten sie als aussichtsreich. Drei Experten bewerten die Aktie neutral und halten sie somit im Portfolio.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass über drei Viertel aller befragten...