Constellation Energy: Bankanalysten sehen Kurspotential von +4,53%

Die Aktie von Constellation Energy konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,28% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich somit eine neutrale Gesamtentwicklung in Höhe von +0,18%. Mehrere Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 89,32 EUR hat – was einem Potenzial von +4,53% entspricht.

• Am 15.06.2023 legte die Aktie um weitere 0,28% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,32 EUR

• Laut Analysten besteht ein Kauf-Potenzial in Höhe von +4,53%

Derzeit geben sieben Bankexperten der Aktie sogar das Rating “starker Kauf”. Zwei weitere Analysten bewerten sie als “Kauf” und drei Experten halten ihre Position für neutral. Somit sind insgesamt +75% der Analysten optimistisch gestimmt.

Als Trend-Indikator dient das Guru-Rating...