Constellation Energy: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 90,55 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Constellation Energy einen leichten Rückgang um -0,87%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie jedoch um +2,35% an. Analysten sind der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Constellation Energy bei 90,55 EUR. Der Durchschnitt aller befragten Bankanalysten weist darauf hin, dass ein Investitionspotenzial in Höhe von +17,08% besteht. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des bereits erfolgten positiven Trends.

Insgesamt empfehlen 9 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten und nur wenige dazu zu verkaufen. Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,33 unverändert positiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Stimmung innerhalb der Finanzmärkte ist optimistisch und es...