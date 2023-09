Constellation Energy: Bankanalysten empfehlen die Aktie zum Kauf - Kursziel bei 97,16 EUR

Gestern verzeichnete Constellation Energy am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,38%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein insgesamt neutraler Trend mit einem minimalen Rückgang um -0,34%. Bankanalysten sind der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Aktie nicht angemessen ist und sehen das wahre Kursziel bei 97,16 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Verlustrisiko für Investoren in Höhe von -6,18%.

Aktuell gibt es unterschiedliche Einschätzungen unter Analysten bezüglich des zukünftigen Trends. Während sechs Experten die Aktie als “stark kaufen” bewerten und zwei weitere sie als “kaufen” ansehen (insgesamt optimistisch gestimmt), beleibt eine Gruppe von vier Experten neutral (“halten”). Das Guru-Rating liegt wie zuvor auf dem Niveau von 4,17.

Diese positive Empfehlung sollte jedoch...