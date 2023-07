Constellation Energy: Analysten sprechen von unterbewerteter Aktie - Kursziel bei 89,11 EUR

Die Aktie von Constellation Energy hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,18% verzeichnet. Gestern gab es nochmal einen Schub um +2,49%. Die Bankanalysten sehen sie weiterhin als unterbewertet an.

• Am 10.07.2023 stieg die Aktie um +2,49%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,11 EUR (+4,37% Potenzial)

• Der Trend-Indikator Guru-Rating beträgt nun 4,33 nach zuvor ebenfalls 4,33

Das derzeitige Kursziel für Constellation Energy liegt bei 89,11 EUR und somit deutlich über dem aktuellen Wert. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet ergibt sich ein weiteres Potenzial von +4,37%.

Sieben Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und zwei weitere Experten sind optimistisch gestimmt mit einer Kaufempfehlung. Drei weitere haben eine neutrale Haltung eingnommen.

Das Guru-Rating befindet sich auf einem stabil hohen...