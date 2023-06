Constellation Energy: Analysten sehen Potenzial mit Kursziel von 89,59 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Constellation Energy ein Plus von +1,24% verbuchen und verzeichnet damit in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang um -2,72%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch für das mittelfristige Potenzial der Aktie.

• Constellation Energy hat am 23.06.2023 ein Plus von +1,24%

• Das Kursziel beträgt aktuell 89,59 EUR (+8,11%)

• Der Anteil positiver Analysteneinschätzungen liegt bei +75%

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 89,59 EUR. Damit eröffnet sich Investoren ein Potential von +8,11%. Von insgesamt zwölf analysierenden Experten empfehlen sieben einen Kauf (“strong buy”) sowie zwei weitere eine positive Positionierung (“buy”), während drei eine neutrale Haltung (“hold”) empfehlen.

