Constellation Energy: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 98,95 EUR

Die Aktie von Constellation Energy hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt derzeit bei einem Kursrisiko von -2,18%. Trotzdem sind einige Bankanalysten optimistisch gestimmt.

• Constellation Energy legte am 04.10.2023 um +1,21% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 98,95 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,17 unverändert

Am Finanzmarkt konnte Constellation Energy gestern einen Zuwachs von +1,21% verbuchen. Die aktuellen Ergebnisse haben jedoch dazu geführt, dass die Aktie in den letzten Tagen an Wert verloren hat (-2,89%).

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 98,95 EUR. Dieses Ziel wird von einigen Bankanalysten als realistisch angesehen und eröffnet Investoren ein Potenzial von +2%.

Insgesamt sind sechs Analysten davon überzeugt, dass es sich hierbei um eine starke...