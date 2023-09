Constellation Energy: Analysten sehen Potenzial - 97,24 EUR als Kursziel

Die Aktie von Constellation Energy konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,68% verzeichnen und erhielt in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +1,51%. Entsprechend optimistisch zeigt sich der Markt.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 97,24 EUR liegt. Dies bedeutet für Investoren ein mögliches Potenzial von -7,73%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der vergangenen Zeit.

Momentan empfehlen sechs Analysten die Aktie zum Kauf und zwei weitere bewerten sie immerhin noch als “Kauf”. Vier Experten bescheinigen ihr eine neutrale Bewertung mit dem Vermerk “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17. Insgesamt sind also etwa +66,67% der befragten Analysten optimistisch eingestellt.