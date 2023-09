Constellation Energy: Analysten sehen Kursziel bei 96,54 EUR

Die Aktie von Constellation Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung hingelegt und stieg gestern um +1,23%. Insgesamt ergibt sich somit ein Plus von +3,71% in einer Woche. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell laut Bankanalysten bei 96,54 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren einen potentiellen Gewinn von -5,86% ermöglichen. Von insgesamt zwölf Analysten bewerten derzeit acht die Aktie als Kauf oder starken Kaufempfehlung (66,67%).

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,17 unverändert positiv und bestätigt die Einschätzungen der Analysten.