Constellation Energy: Analysten sehen Kurspotenzial von 95,84 EUR

Die Aktie von Constellation Energy hat gestern am Finanzmarkt eine leichte negative Entwicklung verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt -0,23% an Wert verloren. Die Stimmung ist jedoch neutral. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel bei 95,84 EUR habe – ein Potenzial von +2,20%. Es gibt allerdings unterschiedliche Einschätzungen bezüglich des aktuellen Trends. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, setzen zwei weitere auf “Kauf”. Vier Experten halten das Papier für neutral. Das Guru-Rating bleibt mit 4,17 unverändert positiv.

• Constellation Energy: Am 25.08.2023 mit -0,98%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 95,84 EUR

• Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt +66,67%