Constellation Energy: Aktuelle Kursentwicklung und Analystenempfehlungen

Die Aktie von Constellation Energy hat gestern eine positive Kursentwicklung von +1,23% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Plus in Höhe von +3,71% erzielt werden, was auf eine allgemein optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Constellation Energy-Aktie 96,54 EUR. Laut einer Durchschnittsberechnung der Bankanalysten ergibt sich daraus ein potentieller Gewinn in Höhe von -5,86%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten gleichermaßen. So sehen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf an und zwei als kaufenswert. Vier weitere Experten bewerten sie neutral mit “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17. Insgesamt sind also immer noch +66,67% der befragten Analysten optimistisch gestimmt bezüglich der weiteren Entwicklung...