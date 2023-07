Constellation Energy: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 88,97 EUR

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt eine Kursentwicklung von -1,97% für Constellation Energy. In den letzten fünf Handelstagen lag der Trend bei -1,22%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Dennoch gibt es für Investoren Hoffnung: Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 88,97 EUR und würde somit ein Potenzial von +2,38% eröffnen. Dabei empfehlen aktuell sogar 75% der Analysten die Aktie als starken Kauf oder zumindest zum Halten.

Das bewährte “Guru-Rating” bleibt stabil auf einem Wert von 4,33 nach einer Einschätzung von insgesamt zwölf Experten.