Constellation Energy: Aktie hat Potenzial für 95,40 EUR

Die Aktie von Constellation Energy wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel liegt bei 95,40 EUR, was einem Potential von -2,56% entspricht.

• Constellation Energy legt am Finanzmarkt um +0,14% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,17

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Constellation Energy einen Anstieg um +0,14% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen summierte sich das Plus auf insgesamt +1,10%. Die Stimmung am Markt ist somit aktuell relativ positiv.

Die Analysten sind sich einig und sehen in der aktuellen Bewertung der Aktie eine Unterbewertung. Demnach haben sie ein mittelfristiges Kursziel bei 95,40 EUR festgelegt. Sollte sich dies bewahrheiten würde dies Investoren ein Potential in Höhe von -2,56% eröffnen. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch...