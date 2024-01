Constellation Energy Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Constellation Energy wurden in den letzten Monaten anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz war dabei durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso verlief die Rate der Stimmungsänderung weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 13 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Lediglich an einem Tag herrschte eine überwiegend neutrale Stimmung. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Constellation Energy diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 99,49 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 116,89 USD, was einem Anstieg von 17,49 Prozent entspricht und daher charttechnisch als gut bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt von 118,02 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Constellation Energy daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem aktuellen RSI-Wert von 67,82 wird die Aktie als neutral eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 57 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung als neutral führt.