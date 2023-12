Constellation Energy Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Anleger-Stimmung für Constellation Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von positiven Kommentaren und Diskussionen zu diesem Wert beobachtet und kommt daher zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen jedoch zu wünschen übrig. Die Aktie hat wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

In der technischen Analyse wird die Constellation Energy derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 99,1 USD, während der Kurs der Aktie bei 117,42 USD liegt, was einer Abweichung von +18,49 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 von 118 USD in den vergangenen 50 Tagen führt zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich für die technische Analyse eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Constellation Energy weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI für 7 Tage (55,31) als auch der RSI für 25 Tage (55) führen zu einer Einstufung als "Neutral" in der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also für die Constellation Energy eine positive Anleger-Stimmung, jedoch mit unterdurchschnittlicher Diskussionsintensität und einer negativen Rate der Stimmungsänderung. In der technischen Analyse erhält der Wert eine überwiegend gute Bewertung, mit Ausnahme des neutralen RSI-Signals.