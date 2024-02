Constellation Energy Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Constellation Energy-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 107,46 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 131,4 USD liegt, was einer Abweichung von +22,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 120,4 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird die Constellation Energy also gemäß trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Anzahl der Diskussionen im Netz bezüglich der Aktie eher schwach ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment hingegen ist positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Constellation Energy-Aktie liegt derzeit bei 54,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 28 zeigt jedoch, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse also eine positive Entwicklung der Constellation Energy-Aktie auf, sowohl auf längerfristiger als auch kurzfristiger Basis.