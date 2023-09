Constellation Energy: Aktie mit Potenzial

Die Aktie von Constellation Energy ist laut Analysten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 95,99 EUR.

• Am 01.09.2023 soll die Aktie um +3,00% steigen

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 95,99 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,17

Mit einem Plus von +3,00% am gestrigen Tag und insgesamt +1,82% in einer Woche zeigt die Constellation Energy eine positive Entwicklung. Die Stimmung am Markt ist ebenfalls optimistisch.

Analysten sind sich einig: Die Aktie hat Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel beträgt aktuell 95,99 EUR – eine Steigerungsmöglichkeit von -3,50%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Investment und zwei Experten bewerten sie als kaufenswert. Vier weitere halten das Papier für...