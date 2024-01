Constellation Energy Aktie: Kann das wirklich sein?

Die technische Analyse der Constellation Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 101,09 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 112,91 USD, was einem Unterschied von +11,69 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 118,49 USD, was einer Abweichung von -4,71 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Constellation Energy war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Stimmungsbild. Auf der Grundlage dieser Stimmungsanalyse wird der Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung gegeben. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass die Stimmung gegenüber Constellation Energy in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen schlechter geworden ist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz führte. Insgesamt erhält Constellation Energy daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.