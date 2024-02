Constellation Energy Aktie: Betrachten Sie die nächsten Tage mit Spannung!

Die Aktie von Constellation Energy wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -17,79% unter dem aktuellen Kursniveau liegt.

Kursentwicklung von Constellation Energy

Am 16.02.2024 verzeichnete Constellation Energy eine Kursentwicklung von -0,26%. Die Gesamtergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch einen Anstieg um +2,06%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Kursziel und Einschätzungen der Analysten

Das Kursziel von Constellation Energy liegt derzeit bei 99,97 EUR, wobei die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie mittelfristig dieses Niveau erreichen wird. Dies würde den Investoren eine Rendite von -17,79% ermöglichen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Analysten-Ratings

Aktuell empfehlen 5 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 2 weitere Analysten den Kauf empfehlen, jedoch ohne übertriebene Euphorie. 5 Experten halten die Aktie für neutral und raten dazu, sie zu behalten. Insgesamt zeigen also +58,33% der Analysten eine optimistische Haltung gegenüber Constellation Energy.

Guru-Rating

Zusätzlich zur Einschätzung der Analysten lässt sich die positive Stimmung mit dem Guru-Rating ergänzen, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” gelegen hat.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Constellation Energy derzeit uneinheitliche Meinungen unter den Analysten hervorruft, wobei eine positive Stimmung und eine potenzielle Unterbewertung des Kurses zu erkennen sind. Anleger sollten jedoch immer ihre eigene umfassende Recherche betreiben, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

