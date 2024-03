Constellation Energy Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!"

Die Aktie von Constellation Energy wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -39,95% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 07.03.2024 verzeichnete die Aktie von Constellation Energy eine Kursentwicklung von -0,22%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg von +5,64% verzeichnet werden, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hindeutet.

Kursziel und Analystenbewertung

Das aktuelle Kursziel für die Aktie von Constellation Energy liegt bei 98,91 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen kann, was einem Potenzial von -39,95% entspricht.

Analyse der Analystenmeinungen

Aktuell vertreten 6 Analysten die Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Zwei weitere Analysten bewerten die Aktie als “Kauf” mit einer optimistischen, aber nicht euphorischen Sichtweise. Vier Experten positionieren sich neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Somit sind insgesamt +66,67% der Analysten weiterhin optimistisch bezüglich der Aktie von Constellation Energy.

Guru-Rating

Zusätzlich zum oben genannten positiven Analystenurteil wird die Aktie auch weiterhin positiv durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Constellation Energy derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen wird, wobei großes Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen gesehen wird. Die Marktstimmung ist ebenfalls relativ optimistisch, was zusätzliches Vertrauen in die Aktie schaffen könnte.

