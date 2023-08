Constellation Brands: Erwartete Umsatzsteigerung und Gewinnwachstum im 2. Quartal

In etwa 52 Tagen wird das Unternehmen Constellation Brands, mit Sitz in Victor, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal veröffentlichen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Constellation Brands Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 45,04 Mrd. EUR und die Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die neuen Quartalszahlen. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +11,90 Prozent auf 2,54 Mrd. EUR steigt. Im letzten Jahr lag der Umsatz für das 2. Quartal bei 2,41 Mrd. EUR.

Auch beim Gewinn gibt es positive Erwartungen: Der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +6,00 Prozent reduzieren und bei -975,73 Mio. EUR...