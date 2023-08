Constellation Brands: Anstehende Quartalszahlen und Aktienkursentwicklung erwartet

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz des Unternehmens Constellation Brands mit Sitz in Victor, Vereinigte Staaten steht in 48 Tagen an. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich der Aktienkurs von Constellation Brands im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In knapp zwei Monaten wird die Marktkapitalisierung von Constellation Brands, die aktuell bei 44,87 Mrd. EUR liegt, ihre Quartalszahlen bekanntgeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse rechnen Experten aktuell mit einem deutlichen Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Constellation Brands einen Umsatz von 2,43 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +11,90 Prozent auf 2,57 Mrd. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich...