Constellation Brands Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten zwölf Monaten haben 17 Analysten die Constellation Brands-Aktie bewertet, wobei 14 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 272,47 USD, was einer möglichen Steigerung um 13,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (240,12 USD) aus entspricht. Daher lautet die Empfehlung "Gut". Zusammenfassend erhält die Constellation Brands-Aktie somit insgesamt ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 242,51 USD. Der letzte Schlusskurs von 240,12 USD weicht somit um -0,99 Prozent ab, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (237,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (+1,17 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Constellation Brands liegt bei 38,34, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 47,32 auf einem Niveau, das eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Constellation Brands eingestellt waren. Es gab 11 positive und ein negatives Stimmungsbild, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Constellation Brands daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die mehrheitlich in die "Gut"-Richtung zeigten. Insgesamt erhält Constellation Brands somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.