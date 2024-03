Constellation Brands Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Enterprise Financial":

Die Analyse des Unternehmens Constellation Brands zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet, da eine schwache Aktivität zu verzeichnen ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Constellation Brands.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 16,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet auf eine Überverkaufssituation hin. In beiden Fällen erhält Constellation Brands daher ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich ebenfalls eine positive Performance. Während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -3,82 Prozent gefallen sind, erzielte Constellation Brands eine Outperformance von +15,48 Prozent. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance jedoch unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzungen zeigen insgesamt eine positive Tendenz. Von 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 12 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auch die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten auf ein Potenzial zur Steigerung des Aktienkurses hin.

Insgesamt erhält Constellation Brands somit gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, wobei die Analysteneinschätzungen überwiegend positiv ausfallen.