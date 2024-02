Constellation Brands Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Aktie von Constellation Brands wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Von insgesamt 14 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten fallen 12 positiv und 2 neutral aus. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 11,59 Prozent hin. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In den Diskussionen auf sozialen Medien überwiegen in den letzten zwei Wochen die negativen Meinungen zur Aktie von Constellation Brands. Dennoch gab es in den vergangenen Tagen auch vermehrt positive Themen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft werden sollte. Zudem ergaben sich acht positive Handelssignale und keine negativen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation ergibt ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war schwach, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ein neutrales Rating. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird die Constellation Brands-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.