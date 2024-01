Constellation Brands Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Constellation Brands zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor eine Rendite von -1,2 Prozent, was mehr als 159 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -11,54 Prozent liegt Constellation Brands mit 10,33 Prozent deutlich darüber. Die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Constellation Brands liegt bei 20,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Constellation Brands-Aktie bei 243,36 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 247,53 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen und führen zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Constellation Brands festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, während die Stärke der Diskussion neutral bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich für Constellation Brands eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und die technische Analyse, während das Sentiment und der Buzz als "Schlecht" bewertet werden.