Constellation Brands Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Constellation Brands-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 246,98 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 243,84 USD liegt, was einer Abweichung von -1,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 245,25 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -0,57 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Constellation Brands in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Dabei wurden 8 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 12 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 274,07 USD, was einer möglichen Steigerung um 12,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung für Constellation Brands hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.