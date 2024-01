Constellation Brands Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den letzten Wochen wurde bei Constellation Brands eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Engagements in den sozialen Medien festgestellt. Dies deutet auf eine negative Veränderung des Stimmungsbildes hin. Die Abnahme der Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Constellation Brands um 1,2 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Im Getränkesektor hingegen liegt die Rendite von Constellation Brands um 10,14 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 12 Monate. Diese positive Entwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Constellation Brands-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Bewertung für Constellation Brands in Bezug auf den RSI.

Zusammenfassend ergibt sich eine überwiegend positive Bewertung für Constellation Brands in den verschiedenen Analysekategorien.