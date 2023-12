Constellation Brands Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Analyse von Constellation Brands durch verschiedene Analysten ergibt eine insgesamt positive Einschätzung. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 15 positiv, 3 neutral und keine negativ. Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie fallen positiv aus, wobeim die Durchschnittsempfehlung für den letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Constellation Brands liegt bei 272,47 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 12,32 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Einschätzungen erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie nahe am aktuellen Schlusskurs liegen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Constellation Brands zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung rund um die Aktie von Constellation Brands in den letzten Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung seitens der Anleger führt. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Constellation Brands laut der Analyse als "Gut" eingestuft wird.

