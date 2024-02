Constellation Brands Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. Für die Constellation Brands-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 37, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 58,59 beträgt. Auch hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Constellation Brands.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Constellation Brands-Aktie wider. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, häuften sich in den beiden vorangegangenen Wochen die negativen Meinungen. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" Aktie aufgrund der Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen beträgt 247,19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 245,61 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Constellation Brands-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor sowie der Getränkebranche deutlich niedriger ist. Mit einer Rendite von 7,8 Prozent liegt sie mehr als 71 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Constellation Brands-Aktie basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich.