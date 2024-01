Constellation Brands Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Constellation Brands-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 242,78 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 241,75 USD eine Abweichung von -0,42 Prozent darstellt. Somit wird die Aktie neutral bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (237,6 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von +1,75 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv, jedoch standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Constellation Brands-Aktie liegt bei 47, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (47,5) führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Constellation Brands-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -1,2 Prozent erzielt, was 155,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Getränke" liegt die Aktie jedoch 10,65 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.