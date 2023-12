Constellation Brands Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Constellation Brands-Aktie erhält von Analysten insgesamt 17 Bewertungen. Davon sind 14 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt wird das Wertpapier also mit "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 13,47 Prozent steigen. Das Durchschnittskursziel liegt bei 272,47 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 240,12 USD liegt. Zusammenfassend erhält Constellation Brands somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Constellation Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 242,51 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -0,99 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 237,35 USD nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Constellation Brands-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Constellation Brands liegt bei 38,34, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht mit 47,32 für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab mehrheitlich positive Tage und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse und bestätigten Handelssignalen erhält Constellation Brands eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Constellation Brands-Aktie also von Analysten und Anlegern positiv bewertet, während die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.